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مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة فى مدينة 6 أكتوبر

الأحد، 19 مارس 2023 12:25 م
مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة فى مدينة 6 أكتوبر حادث_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلي الطريق بمنطقة 6 أكتوبر، وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته.
 
 
جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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