مركز التطوير المهنى بجامعة الأقصر يختتم فعاليات دورة مهارات التوظيف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، اليوم الأحد، ختام فعاليات الدورة التدريبية لمهارات التوظيف، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، حيث تهدف الدورة التدريبية لمهارات التوظيف، إلى إتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.

وسلم الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، الشهادات للطلاب الذين اجتازوا الدورة التدريبية، بحضور اللواء سيد جامع، مساعد مدير أمن السويس الأسبق، وهشام عبدالستار، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، ونصر محمد فرغلي، مدير عام العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم.

وجرى إنشاء المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

فيما شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات حفل ختام المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال بالجامعة، والذي تم تنظيمه، تحت شعار " ريادة الأعمال وتحويل الأفكار لشركات ناشئة"، بحضور الدكتور أحمد جمال تاجر، المدير التنفيذي لنادي ريادة أعمال جامعة الأقصر، حيث أشاد رئيس الجامعة، بنجاح فعاليات المعسكر، مؤكدًا أن تنفيذه جاء حرصًا على توفير بيئة إيجابية لأبنائنا الطلاب، وتهيئة مناخ يساعدهم على الابتكار؛ ولتبني الأفكار الإبداعية للطلاب، ودعمهم في تنفيذها بنجاح وتنمية مهاراتهم كرواد أعمال.

ويشار إلى أن فعاليات المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر، أقيمت بدعم وتعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقيادة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة وفاء عبد الرشيد، المدير التنفيذي لمكاتب التايكو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبمشاركة عدد من طلاب جامعة الأقصر، وجامعة طيبة التكنولوجية، بإشراف الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.