محمد بن زايد: أجريت مع الرئيس السورى مباحثات إيجابية لدعم العلاقات الأخوية

وكالات

رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، قائلا عبر حسابه على تويتر: " أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة".

أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة. pic.twitter.com/YmFywsG83X — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 19, 2023

وكان قد وصل الرئيس السوري بشار الأسد ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وكان فى استقبال الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة فى أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدة طائرات حربية ترحيباً بزيارته.