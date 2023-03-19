محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية

كتب سيد الخلفاوى

قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة لمواطنى العاصمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الاجتماع رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة متابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية.

ووجه محافظ القاهرة برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارىء خاصة فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها ، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات اولا بأول ، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.