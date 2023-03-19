ماذا يحدث لو تم توجيه اتهام لترامب فى قضية أموال ستورمى دانيلز؟.. تايم تجيب

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت مجلة تايم الأمريكية سيناريوهات التعامل مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إذا ما واجه اتهاما فى قضية أموال الممثلة ستورمى دانيلز.

وكان ترامب، قد قال أمس السبت، إنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل، بسبب مزاعم بأنه دفع أمولا، للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز للتكتم على علاقتهما المزعومة، داعيا أنصاره إلى الاحتجاج.

ويتركز التحقيق حول دفع أموال للممثلة نظير التزامها الصمت عن علاقتها بترامب، وذلك فى عام 2016 قبل فوز الأخير فى انتخابات 2016. واعترفت الممثلة دانيلز ستورمى بالعلاقة بينما أنكرها ترامب.

وكجزء من التحقيق يمكن أن يواجه ترامب اتهامات بتزييف سجلات عندما دفع أموال لمحاميه الشخصى السابق مايك كوهين بعد أن دفع الأخير أموالا لدانيلز. ويمكن أن تضع هذه الصفقة التي تمت قبل أسابيع من فوز ترامب، ترامب فى خطر انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وتقول مجلة تايم إن احتمال اعتقال ترامب ، الذى سيكون الأول فى التاريخ لرئيس سابق، يثير تساؤلات بشأن العملية التي سيخضع لها ترامب خلال اعتقاله ومحاكمته، بما فى ذلك أي إجراءات غير عادية يمكن اتخاذها نظرا لوضعه الفريد.

وتحدثت تايم مع عدد من الخبراء القانونيين بشان كل خطوة من العملية والكيفية التي يمكن أن يؤثر بها اتهام ترامب بشكل مختلف على القضايا التي تتعلق بشخصيات بارزة.

وقالت تايم إنه من المرجح أن تكون التهم التي يواجهها ترامب تتعلق بجرائم ذوى الياقات البيضاء، وهى الجرائم المالية غير العنيفة التي يرتكبها أصحاب السلطة والنفوذ. وعادة ما يقوم المتهمون فى مثل هذه القضايا بتسليم أنفسهم. ويقول شانلون هو، المحامى المتخصص فى الجرائم المالية والمدعى الفيدرالى السابق، إن مجالس الدفاع عادة ما تتلقى إشعارا عندما يتم توجيه اتهام إلى موكليهم من ذوى الياقات البيضاء. حيث يمكن تحديد موعد بشكل أساسى لإحضار العميل وأخذ بضماته.

وأوضح أن محاميى ترامب يمكن أن يسعوا إلى ترتيبات خاصة، نظرا لكونه رئيس سابق، لتجنب الدخول إلى قاعة المحكمة أو مركز الشركة امام مرآى الرأي العام. ويوم الجمعة، قال محامى ترامب إنه لو تم اتهام موكله، فإن دونالد لن يقاوم الاعتقال وأنه سيتبع الإجراءات العادية.

ولو تم اتهامه، سيتعين على ترامب أن يمضى فى نفس العملية، حيث يتم حجز موعد بالسجن وأخذ بصماته والتقاط صورة له. لكن نظرا للصلات القوية لترامب بالمجتمع، خاصة ترشحه للرئاسة، فإن القاضي ربما يقرر أنه ليس فى خطر الفرار، وسيأمر على الأرجح بإطلاق سراحه على الفور، بحسب ما قال المدعى السابق ريناتو ماريوتى.