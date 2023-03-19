ماذا يحدث فى جسمك عند ابتلاع العلكة وهل تشكل خطرا لصحتك

كتبت فاطمة خليل

يبتلع بعض الناس العلكة أثناء مضغها بغير قصد، ويقلقون بشأن ما إذا كانت ستبقى في المعدة لفترة طويلة قبل هضمها، وهل ستتسبب العلكة في تأثيرات ضارة لجسمك وصحتك؟.. وهذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية، بحسب موقع "Health".

ماذا يحدث إذا ابتلعت علكة؟

لا توجد آثار سلبية معروفة لابتلاع العلكة لذلك لا داعي للقلق. ومع ذلك ، فإن العلكة ستبقى لفترة طويلة في معدتك قبل أن تتمكن من هضمها، وفي بعض الأحيان ، يمكن أن ينتقل عبر معدتك ويتم التخلص منه عن طريق البراز لكن فقط كن حذرًا أثناء مضغ العلكة.

هل يمكن أن تنحشر العلكة في المعدة؟

قد يستغرق الجهاز الهضمي وقتًا لمعالجة العلكة يستغرق الأمر وقتًا لأن النظام يحتاج إلى تكسير العلكة.

في بعض الحالات، نادرًا، يمكن أن يكون هناك انسداد في الجهاز الهضمي بسبب ابتلاع العلكة ويمكن للشخص أن يعاني من الغثيان لفترة أيضًا ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية كبيرة من مضغ العلكة.

ماذا لو ابتلع الأطفال العلكة؟

الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بمشاكل صحية نتيجة ابتلاع العلكة الطفل الذي يبتلع الكثير من العلكة ، خاصة إذا كان مصابًا بالإمساك بالفعل، قد يعاني من انسداد في أمعائه، وفقًا لمايو كلينك.

تستشهد نيويورك تايمز بدراسة نُشرت في مجلة طب الأطفال وصفت بعض الحالات التي عانى فيها الأطفال من "انسداد معوي" نتيجة ابتلاع عدة قطع من العلكة أو العلكة التي تجمدت فيما بعد لتشكيل كتل أكبر مع مواد أخرى غير غذائية. قد تؤدي هذه العوائق إلى الشعور بعدم الراحة الشديد والغثيان والإمساك.

هل يجب أن يأكل الأطفال العلكة؟ يمكن للأطفال تناول العلكة الخالية من السكر ، ولكن يُسمح بقطعة واحدة فقط في اليوم. كما أنه من الأفضل مراجعة الطبيب قبل مضغ العلكة للطفل بعد مضغ العلكة ، تخلص منها.

متى يجب أن تذهب إلى طبيبك؟

اطلب العناية الطبية، إذا ابتلعت الكثير من العلكة وظهرت عليك أعراض انسداد معوي ، مثل:

ألم بطن

إمساك

امتلاء مفرط أو وذمة في الجسم

تشنجات مؤلمة

التقيؤ