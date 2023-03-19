لغز تطهير ترعة والعثور على جثة مجهولة فى منطقة أبو النمرس.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة بإحدى الترع فى أبو النمرس، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بالأقسام الشرطية، لكشف هوية المتوفى، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، من العاملين في تطهير الترعة، وذكروا أنهم خلال إجراء عملية تنظيف وتطهير للترعة، فوجئوا بالعثور على الجثة، ولم يتعرفوا عليها، فأبلغوا رجال المباحث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في ترعة بأبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أنه أثناء إجراء عملية تطهير وتنظيف لترعة في أبو النمرس، تم العثور على الجثة.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.