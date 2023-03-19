فورين بوليسى: مصانع الذخيرة الأمريكية "فى خطر" بسبب المعادن الصينية

كتب محمد جمال

قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، إن الجيش الأمريكى يشعر بقلق بالغ من أن يفقد تفوقه التكنولوجى والتسليحى، إن لم تجد الولايات المتحدة مصادر أخرى لهذه المعادن بعيدا عن يد الصين وحلفائها.

وكشفت المجلة أن الولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى تعتمد على المعادن الضرورية لبناء أنظمة الأسلحة وصيانته بشكل "مثير للانزعاج" على دول أخرى، على رأسها الصين، وأكدت المجلة أن الجيش الأمريكى يشعر بتهديد للخطط الإستراتيجية التي تعتمد على الصناعات الدفاعية، خاصة بعد زيادة التوترات مع الصين.