اليوم السابع
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عشرات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات "الأقصى"

الأحد، 19 مارس 2023 10:59 ص
عشرات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات "الأقصى" المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.

 

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها خلال الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.

 


المسجد الاقصى

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

القدس



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