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صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك

الأحد، 19 مارس 2023 12:16 م
صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك
إيمان حنا

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تجرى وكالة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة - ممثلة بالإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام- صيانة لكسوة الكعبة المشرفة؛ وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة. وفق بيان لسفارة السعودية.

وأشار وكيل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي، إلى أنه وفقًا للخطة التشغيلية والفنية للوكالة يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص، حيث يقوم الفريق المعني بالمهمة بتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له، والعمل على إصلاح الملحوظات بشكل فوري في حال وجودها.
 
وأفاد بأن فريق العمل من المختصين والفنيين يحرصون على تنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة؛ وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك، كما أن أعضاء الفريق يعملون وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي ، مؤكدًا أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة، بدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- للعناية والاهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.
 
وأوضح مدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري، أن هذا العمل يأتي من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة، حيث إن تلك الأعمال تتلخص في تركيب قماش بارتفاع ثلاثة أمتار من جميع الجوانب للكعبة المشرفة، بالإضافة إلى شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته من الأطراف، وكذلك أعمال تنظيف كسوة الكعبة المشرفة من جميع الاتجاهات، مضيفا أنه سيتم تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.

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