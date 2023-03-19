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شهر رمضان المبارك.. كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح والأحكام "إنفوجراف"

الأحد، 19 مارس 2023 12:00 ص
شهر رمضان المبارك.. كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح والأحكام "إنفوجراف" صلاة التراويح
كتب لؤى على

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تستعد المساجد لصلاة التراويح مع بداية شهر رمضان، فى ظل متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف للمساجد، وضوابط واضحة للمصلين والأئمة، حول دروس الوعظ وأداء السنن.
 
- التراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب
 
- سميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة
 
- سميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.
 
- صلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء.
 
- صلاة التراويح سنةٌ نبويةٌ في أصلها ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها.
 
- عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة
 
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صلاة التراويح

التراويح

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قيام الليل

الصلاة



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