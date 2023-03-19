شهر رمضان المبارك.. كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح والأحكام "إنفوجراف"

تستعد المساجد لصلاة التراويح مع بداية شهر رمضان، فى ظل متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف للمساجد، وضوابط واضحة للمصلين والأئمة، حول دروس الوعظ وأداء السنن.
- التراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب
- سميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة
- سميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.
- صلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء.
- صلاة التراويح سنةٌ نبويةٌ في أصلها ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها.
- عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة
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