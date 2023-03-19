شروط التقدم لوظيفة شيخ معهد وموجه لغة فرنسية بأزهر القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، عن حاجتها لشغل وظيفة شيخ معهد في عدة مناطق وإدارات وموجه لغة فرنسية، ويستمر التقديم حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث أصدرت بيانا، أوضحت فيه مواعيد التقدم والشروط والأوراق المطلوبة.

وكشف بيان المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية ، أن وظائف شيوخ المعاهد المتوافر التقدم عليها خلال فترة التقديم حتى السبت المقبل 25 مارس هي في الأماكن التالية:

- معهد الجعافرة الابتدائي إدارة شبين القناطر التعليمية.

- معهد شبين القناطر إعدادي ثانوي بنين إدارة شبين القناطر التعليمية.

- معهد باسوس الابتدائي إدارة القناطر الخيرية التعليمية.

- المنيرة ع بنين إدارة القناطر الخيرية.

- كفر عبيان الابتدائي إدارة الخانكة التعليمية.

- مرصفا الإعدادي الثانوي بنين إدارة بنها التعليمية

- الدير الإعدادي والثانوي بنين إدارة طوخ التعليمية.

- فتيات الشقر الإعدادي إدارة كفر شكر التعليمية.

أما عن شروط وظائف شيخ معهد بالمنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية فهي كالتالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي أزهري تربوي مناسب.

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

-أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

- ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرارًا بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- ألا يكون حاصلًا على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

- أن يكون على رأس العمل

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط.

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

كما أوضح بيان منطقة القليوبية الأزهرية أن الأوراق المطلوبة لوظيفة شيخ معهد بأزهر القليوبية كالتالي:

- طلب مستوفي البيانات.

-2 صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.

أما عن تفاصيل التقدم على وظيفة موجه لغة فرنسية بأزهر القليوبية أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية عن حاجتها لشغل الوظيفة في إدارة بنها التعليمية ويقوم بالإشراف على إدارة طوخ التعليمية حيث يتم استقبال الطلبات حتى يوم السبت المقبل 25 مارس الجاري، وذلك حسب الشروط الآتية:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي.

- أن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل.

- أن لا يكون حاصلًا على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها

- أن لا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- أن يكون على رأس العمل.

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.

- قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات في الوظيفة الأدنى.

أما فيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لوظيفة موجه اللغة الفرنسية كالتالي:

- طلب مستوفى البيانات.

-2 صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.