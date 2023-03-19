اليوم السابع
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شرطة نيويورك تعلن التأهب للتعامل مع احتجاجات محتملة لمناصري ترامب

الأحد، 19 مارس 2023 06:00 ص
شرطة نيويورك تعلن التأهب للتعامل مع احتجاجات محتملة لمناصري ترامب الشرطة الأمريكية
كتب أحمد علوى

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أكدت إدارة شرطة نيويورك لوكالة "نوفوستي" أنها في حالة تأهب مستمر واستعداد لمواجهة احتجاجات محتملة، على خلفية نداء وجهه الرئيس الأمريكي السابق دونالد لمناصريه ودعوته لهم للاحتجاج.

يشار إلى أن ترامب ذكر يوم السبت أنه يتوقع اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل، داعيا مؤيديه للخروج والتظاهر ضد ذلك.

كما انتقد ترامب مكتب المدعي العام بمنطقة مانهاتن واصفا إياه بـ"الفاسد والمسيّس للغاية"، في حين لم تجب شرطة نيويورك على سؤال "نوفوستي" حول ما إذا كانوا يرون أي بوادر لحدوث احتجاجات وشيكة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشرطة تستعد بطريقة لتنظيم احتجاجات، قالت الشرطة: "تبقى إدارة شرطة نيويورك في حالة تأهب دائم، لكافة الاحتمالات".

وأضافت: "اتصالنا وتنسيقنا مع شركائنا في الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون أساسيان لالتزامنا بالسلامة العامة."

هذا وقد ذكرت شبكة NBC في وقت سابق أن ترامب قد يواجه اتهامات الأسبوع المقبل فيما يتعلق بدفع أموال مزعومة للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز مقابل التزامها الصمت بشأن علاقتهما المزعومة.

وينفي الرئيس السابق العلاقة مع دانيلز وأي أعمال غير قانونية من جانبه، ورفض الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين.

 

 


الرئيس الامريكى

ترامب

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