سفير مصر ببروكسل يبحث مع المسئولين بالمفوضية الأوروبية وبلجيكا تعزيز التعاون

كتب أحمد جمعة

حث د.بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، ومملكة بلجيكا، مع مديرة الإدارة العامة للطاقة بالمفوضية الأوروبية، ومستشارة وزيرة الطاقة الفيدرالية ببلجيكا، تعزيز التعاون في مجال الطاقة والمناخ والمياه .

وأكد الجانبان الاوروبي والبلجيكي على الاهمية الكبيرة التي يوليانها لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة بمصادرها التقليدية وغير التقليدية من اجل دعم امن الطاقة الاوروبي، ولاسيما في ضوء الإمكانيات الهائلة لدي مصر بما يؤهلها لان تكون مركزا لتدويل وانتاج وتصدير الطاقة الي القارة الاوروبية.





وتطرق النقاش إلى التعاون القائم، لاسيما في مجال تصدير الغاز المسال LNG، بما جعل مصر ضمن اكبر عشر دول مصدرة للغاز في الاتحاد الاوروبي خلال العام الماضي؛ هذا بالاضافة الى آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة؛ وعلى رأسها تصدير الكهرباء الفائضة لدي مصر الي اوروبا وربط شبكتي كهرباء الجانبين، فضلا عن التعاون في مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الاوروبي، وأيضا في اطار المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد الذي تم اطلاقه بشكل مشترك من السيد الرئيس ورئيس وزراء بلجيكا على هامش قمة شرم الشيخ للتغير المناخي في نوفمبر الماضي.

كما بحث عبد العاطي التعاون مع مدير عام الادارة العامة للبيئة بالمفوضية الاوروبية في مجال المياه ولاسيما في ضوء ما تمثله هذه المسألة من اولوية لمصر ، مستعرضا المشروعات الوطنية القائمة في مصر في مجال ادارة واعادة استخدام وتدوير المياه من اجل تعزيز القدرات المصرية لمعالجة تحدي ندرة المياه واعتبار ان الامن المائي يعد مسألة امن قومي بالنسبة لمصر. كما تم تناول التنسيق المصري الاوروبي بشأن مؤتمر الامم المتحدة للمياه الذي سيعقد في مارس الجاري بنيويورك من أجل ضمان خروج هذا الحفل الهام بمخرجات هامة ومحددة.

من جانب آخر، شارك عبد العاطي كمتحدث رئيسي في ندوة حول مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP27، ومستقبل العمل المناخي العالمي والتنمية المستدامة في مصر، وذلك بالتعاون مع مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في بروكسل، بمشاركة عدد من كبار المسئولين من المفوضية الاوروبية وممثلي عدد من المؤسسات التمويلية الاوروبية في بروكسل، من بينها بنك الاستثمار الاوروبي، والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، حيث استعرض السفير المصري نتائج المؤتمر، مبرزا مشاركة نحو 120 رئيس دولة وحكومة خلال الموائد المستديرة الست يومي 7، و8 نوفمبرـ أكدوا فيها على ضرورة تعزيز الطموح المناخي العالمي مما أسفر عن نتائج ومُخرجات ملموسة بشأن مختلف قضايا المناخ، خاصة الانجاز التاريخي بانشاء صندوق للخسائر والاضرار، فضلا عما تحقق في ملفات التمويل، والتكيف والتخفيف ومُتابعة تنفيذ هذه الأهداف.

أبرز المُشاركون الاستضافة والرئاسة الناجحة لمصر لمؤتمر المناخ COP27، النتائج الصادرة عن المؤتمر على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي صاحبت انعقاده، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة الحثيثة لتنفيذ مخرجات شرم الشيخ والتي شملت كافة مسارات العمل المناخي، كما ثمن المُشاركون المبادرات التي أُطلقت على هامش مؤتمر الشرم الشيخ والتي تناولت مجموعة متنوعة من الموضوعات والقضايا الهامة، من بينها الأمن الغذائي، والانتقال العادل، ومستقبل الطاقة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، واتفق الحضور على ضرورة الحفاظ على الزخم الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ وضمان مواصلة الالتزام الدولي بمتابعة تنفيذ مخرجاته التاريخية .