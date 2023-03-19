سفير إسبانيا بالقاهرة يشارك في الملتقى الثالث لمحاضرات علم المصريات والسياحة

كتبت: هناء أبو العز

شارك سفير إسبانيا بالقاهرة، ألبارو إيرانثو في فعاليات "الملتقى الثالث لمحاضرات علم المصريات و السياحة"، الذي يعقد افتراضيا، خلال الفترة (19-20 مارس 2023)، بمشاركة طلاب وأساتذة من جامعات الأقصر والمينيا والزقازيق وجامعة مالقة الإسبانية.

واستهل السفير كلمته بهذه المناسبة بالترحيب وتوجيه الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات المشاركة والمُنِظمة لهذه المحاضرات لمشاركتهم في هذا المشروع التعليمي. كما أعرب عن شكره لفريق عمل مؤسسة معهد دراسات مصر القديمة على الدور الذي يقوم به في نشر علم المصريات.



سفير

وأضاف السفير الإسباني "كما تعلمون، منذ حوالي 3 سنوات، بدأت [محاضرات حول علم المصريات والسياحة] وهي عبارة عن مجموعة من المحاضرات المجانية باللغة الإسبانية عبر شبكة الإنترنت يتابعها العديد من الأشخاص في دول البحر المتوسط ودول أمريكا اللاتينية. تتيح للطلاب إمكانية إثراء معارفهم بلغتنا واكتساب قدرات متعلقة بمستقبلهم المهني في مجالي السياحة والفندقة".

وأوضح السفير أن "طلبنا في الدورة الحالية من متخصصين في شبكات التواصل الاجتماعي إعطاء محاضرات عملية متعلقة بهذا المجال. ومن خلال نصائحهم، سنستطيع أن نعرف بشكل أفضل كيفية إنشاء منصات لخلق فرص عمل في مجال السياحة مثل فيسبوك وإنستجرام. إن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يفتحان العديد من مجالات المعرفة الجديدة. سوف يستفيد علم المصريات بهذا التقدم التكنولوجي، ولكن لا يوجد ما يستطيع أن يحل محل العمل الذي يقوم به العلماء الإسبان والمصريين".

وأكد السفير الإسباني أنه في عام 2022، زار 180 الف سائح إسباني مصر لاكتشاف العجائب التي يزخر به هذا البلد، وهي سياحة ثقافية يتعرف من خلالها السائحون على العديد من الأماكن السياحية على مدار العام واكتشاف حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين والفن الإسلامي والقبطي، بجانب زيارة المعالم الطبيعية الخلابة".

وأضاف السفير : توجد 12 بعثة أثرية إسبانية تعمل جنباً إلى جنب مع علماء وموظفين تابعين لوزارة السياحة والآثار المصريةيقومون بعمل يقوي أواصر التبادل الثقافي".

وتابع : منذ وصولي إلى القاهرة كسفير لإسبانيا، حظيت بفرصة حضور افتتاح مقبرة دجيهوتي بالأقصر وشاهدت بنفسي الأعمال التي يقودها الدكتور خوسيه مانويل جالان، الباحث بالمجلس الأعلى للبحث العلمي بإسبانيا والذي يقوم بعمله بالتعاون مع علماء مصريين وعمال محليين. كما استطعت زيارة بعثة أوشيرينكو الأثرية التي يترأسها كلا من د. مايتي ماسكورت و د. إستر بونس.

وأعلن أيضاً أنه يتمنى في الأشهر القادمة، أن تتاح له الفرصة لزيارة أعمال الحفر والتنقيب بمقبرة الوزير أمنحتب هوي بالأقصر وكذلك زيارة متحف الأقصر والذي يعرض قطعا ترجع لاكتشافات البعثة الاثرية التي يترأسها كلا من فرانسيسكو مارتين فالنتين وتيريزا بيدمان.

وفي النهاية، أكد السفير إيرانثو أنه يود اغتنام هذه الفرصة لتشجيع كلا من الطلاب والأساتذة على استكمال دراساتهم في اللغة الإسبانية والتعرف على الثقافة الإسبانية وعلى التاريخ المشترك الذي يجمعنا.