زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن 10 سنوات للمتهمين بـ"أحداث عنف بولاق"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده منذ 6 سنوات، يوم 19 مارس 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن 5 سنوات لـ3 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ6 آخرين، والسجن 15 سنة لمتهم ب أحداث العنف التى وقعت بمنطقة بولاق الدكرور فى يونيو من عام 2015.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها استعراض القوة، وإحداث عاهة مستديمة لبعض الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين، والبلطجة واستعراض القوة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وعن عقوبة تخريب الممتلكات العامة وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

فيما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.