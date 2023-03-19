

ونقلت وكالة أنباء /نوفوستي/ الروسية عن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله، إن "يوم 20 مارس هو الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق، بناءً على "كذبة شنيعة تمت في مجلس الأمن، عندما هزّ وزير الخارجية كولن باول أنبوب اختبار أمام الجميع، زاعما أن في داخله عيّنة من سلاح فتاك، تم العثور عليها في العراق".



وأضاف: "الأمر يتعلق بالعواقب الوخيمة لغزو العراق ومنطقة الشرق الأوسط بأسره، والتي لم يتعاف منها حتى الآن، ولم يستجب لها أحد وإنما تم تعزيز النظام القائم على القواعد سيئة السمعة، أو بالأحرى الفوضى لصالح الولايات المتحدة وحلفائها".



وأردف بوليانسكي: "قرّرنا مساعدة الأمريكيين في الاحتفال بهذا التاريخ الحزين ونعتزم إثارة هذه المسألة في 20 مارس خلال مشاورات مجلس الأمن وسيُختتم هذا الاجتماع، ولكن بعد ذلك، في حوالي الساعة 19:00. بتوقيت موسكو، سنتوجه إلى الصحافة ولنبدأ تقييماتنا".