رئيس كازاخستان والناخبون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية

وذكرت صحيفة "أستانا تايمز" المحلية أن الرئيس كان من أوائل الذين صوتوا في مراكز الاقتراع بمجرد بدء التصويت، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء عليخان سمايلوف، وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين، صوّتوا خلال الساعات الأولى للانتخابات.

وأضافت الصحيفة أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لكازاخستان، لافتة إلى أنه من المقرر أن تغلق هذه الأبواب في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت ذاته.

يذكر أن حوالي 12 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التي أعلن الرئيس توكاييف عن إجرائها مبكرا كجزء من حملة "التحديث" التي بدأت بعد أشهر من اندلاع احتجاجات ضد أسعار الوقود في يناير 2022 .

ووعد توكاييف بإصلاح المؤسسات الحكومية وقام بحل البرلمان في يناير الماضي؛ قائلا "إن الانتخابات المبكرة ستعطي زخما جديدا للتحديث".

وتجري هذه الانتخابات بمشاركة 7 أحزاب سياسية لأول مرة بينها حزبان جديدان تأسسا مؤخرا.