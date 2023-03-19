رئيس الوزراء اليمنى يؤكد دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام المستدام

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أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك السبت التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.

وأشار عبدالملك - في تصريحات له وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى التحركات الأممية والإقليمية والدولية في الملف اليمني والدفع بجهود الحل السياسي، مع استمرار تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية في التعاطي الجاد مع هذه الجهود وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المتغيرات.

وشدد عبدالمللك على التعامل بحذر مع ما تطرحه الحوثيين، وعدم تقديم أي حوافز إضافية، دون ضمانات بتعاطيها الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، مؤكدا على ضرورة مواصلة التنفيذ الصارم للإصلاحات الإدارية والهيكلية في المنظومة المالية، وتمكين الدولة من كافة الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والتدخلات الإنسانية والانمائية الضرورية.