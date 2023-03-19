رئيس الإمارات يؤكد للأسد ثقته فى قدرة دمشق على تجاوز محنة الزلزال

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الأحد، خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات بين البلدين وسبل دفع التعاون والعمل المشترك البناء الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس الإماراتي ــ وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية ــ ثقته في قدرة سوريا وهمة أهلها على تجاوز هذه المحنة والتحدي والانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة، معربا عن تعازيه إلى الرئيس السوري وشعبه في ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا مؤخرا.
ورحب الشيح محمد بن زايد بالرئيس السوري والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن الزيارة توافق الشهر ذاته للزيارة التي قام بها إلى الإمارات خلال شهر مارس من العام الماضي.
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