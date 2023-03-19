

وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية السبت- أن الأخير التقى، اليوم السبت، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وبحث اللقاء الأوضاع السياسية في البلاد، والدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.



وأضاف البيان أن اللقاء ناقش عددا من القوانين المهمة التي سيتم إقرارها، منها قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري.