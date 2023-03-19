جامعة كفر الشيخ تعقد المؤتمر العلمي الثالث لكلية التمريض "مستقبل الرعاية الصحية"

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت كلية التمريض ب جامعة كفر الشيخ المؤتمر العلمي الثالث تحت عنوان « مستقبل الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤيه مصر 2030» اليوم الاحد، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور مها أبوجازية، عميد الكلية، والدكتور هالة عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر.

وتتلخص محاور المؤتمر حول النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، والاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المصريين من محددات اجتماعية، بنية تحتية، وعي عام، وتحفيز نمط الحياة الصحي، وتحقيق التغطية الصحية والتمريضية الشاملة لجميع المصريين، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، والاهتمام بتوفير خدمات علاجية وتمريضيه ووقائية عالية الجودة ومتاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين، وحوكمة قطاع الصحة؛ من خلال إتاحة البيانات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب مع تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع في إطار من الشفافية والمساءلة.

وفي كلمته التي ألقاها أشاد الدكتور اسماعيل القن، بالمؤتمر من حيث دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني على الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة والتي هي مصدر الابداع، وعبر سيادته عن امتنانه لفاعلية دور التمريض داخل المجتمع حيث أن النظرة المجتمعية نحو التمريض تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي.

وأضاف القن، أن قطاع الصحة في مصر يحظى باهتمام وعناية متزايدين؛ لكونه من المجالات الرئيسة للتنمية البشرية بشكل خاص وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام، فضلًا عما يمثله الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتماءاته الاجتماعية والجغرافية وغيرها. تتجسد هذه العناية من خلال إدراج جملة من الإصلاحات والبرامج والخطط الاستراتيجية مثل رؤية مصر 2030، والتي شملت الإصلاح في عدة محاور منها إصلاح المنظومة الصحية، وتضمنت الاستراتيجية في مجملها إجراءات تهدف بالأساس إلى دعم هذا القطاع؛ حتى يصبح قادرًا على الاضطلاع بدوره في معاصرة المسيرة التنموية وتأمين حياة سليمة وصحية لكل المصريين.

وأكد الدكتور اسماعيل القن أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات بين الجامعات المختلفة في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات.

وقالت الدكتور مها أبوجازية، عميد الكلية، إن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء على مستقبل الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤيه مصر 2030، ودور التمريض وتحديد طرق دعم مجال التمريض في إطار الاستدامة البيئية وانماء ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال طاقم التمريض ودعم استقرار صحة الفرد وصحة كوكب الأرض.

كما يهدف المؤتمر للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، حيث تقدم الكلية خريجين مدربين على أعلى مستوى لخدمة الأهالي.

خلال المؤتمر تم تكريم عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس كليات التمريض على مستوى الجامعات المصرية إيمانا بالدور الفعال الذي تقوم به كليات التمريض في خدمة المجتمع ، والسعي نحو مستقبل أفضل لتقديم الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤيه مصر 2030.