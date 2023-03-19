تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان - أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وجندوبة تمكنت من ضبط 40 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة ومخالفة القانون.

وأضاف أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة بإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة، وإنقاذ 41 شخصاً من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.. وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.