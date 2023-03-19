توقيع تعاقد بين أكاديمية علوم الطيران سكاى دريم ووزارةً الداخلية

قامت أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream بالتعاقد مع المعهد الأمنى التابع لوزارة الداخلية.

واتفق الطرفان على ان الهدف من هذا التعاقد هو توسيع قاعدة التعاون فى اقامات للتدريبات المختلفة للارتقاء بالمستوى التدريبي

ويتم التنسيق بين الطرفين فى كل تدريب لتحديد الوسائل والاهداف المراد تحقيقها و وضع البرامج الزمنية والتنفيذيه لذلك .