اليوم السابع
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الأحد، 19 مارس 2023 06:23 م
أكرم القصاص
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توقيع تعاقد بين أكاديمية علوم الطيران سكاى دريم ووزارةً الداخلية

الأحد، 19 مارس 2023 06:08 م
توقيع تعاقد بين أكاديمية علوم الطيران سكاى دريم ووزارةً الداخلية أكاديمية علوم الطيران سكاى دريم ووزارةً الداخلية

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قامت أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream بالتعاقد مع المعهد الأمنى التابع لوزارة الداخلية. 
 
واتفق الطرفان على ان الهدف من هذا التعاقد  هو توسيع قاعدة التعاون فى اقامات للتدريبات المختلفة للارتقاء بالمستوى التدريبي  
 
ويتم التنسيق بين الطرفين فى كل تدريب لتحديد الوسائل والاهداف المراد تحقيقها و وضع البرامج الزمنية والتنفيذيه لذلك .
 
أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (1)
أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (1)

أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (2)
أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (2)

أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (3)
أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (3)

 


أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream




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