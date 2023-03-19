تقرير: زيادة معدل بيع المنتجات المشتقة من الحشيش بنسبة 342% فى البرازيل

فاطمة شوقى

شهدت البرازيل ارتفاعا في بيع المنتجات المشتقة من الحشيش بنسبة 342.3% في الصيدليات منذ عام 2018، مع زيادة في الإيرادات والمكاسب 156.1% أي أكثر من 77 مليون ريال برازيلى فقط من 2021 إلى 2022، وفقا لتقرير نشرته بوابة Cannabis & Saúde البرازيلية.

وأشار التقرير إلى أن الوصفات الطبية زادت بنسبة 487.8٪ في العام الماضي، وارتفع عدد الأطباء الذين يصفون المنتجات القائمة على الكانابيديول للشراء في الصيدليات من 6.3 ألف في عام 2021 إلى 15.4 ألف في العام الماضي ، بزيادة قدرها 146٪.

من بين جميع التخصصات الطبية التي توصف الكانابيديول ، أطباء الأعصاب 33٪ ؛ و الأطباء النفسيين 26٪؛ و أطباء الشيخوخة 8٪؛ و أطباء الأطفال 7٪؛ و الممارسين العامين 5٪؛ وجراحي العظام 3٪.

وتقول الدراسة: "تمثل هذه التخصصات بشكل أساسي أكثر من 80٪ من أهمية حجم الوصفات الطبية في هذا السوق".

وترى الدراسة أن الحشيش أصبح الآن ضروريا للغاية في الطب ، حيث قال الخبير تيرثيو سوسا، من أكاديمية ، WeCann ، الذي ينتمي أيضًا إلى جمعية الأبحاث ودعم المرضى للقنب الطبي (Apepi) ، إنه طريق اللاعودة، فغالبًا ما يفشل الأطباء الذين يعالجون بالعلاج فقط في علاجهم ثم يبدأون في فقدان المريض ، وخاصة من يعانى من آلام باركنسون والتشنجات والرعشة.

وقالت الوكالة الوطنية البرازيلية إن التراخيص الممنوحة لاستيراد المنتجات القائمة على الحشيش ارتفعت من 850 في عام 2015 إلى أكثر من 153000 في عام 2022، وعلى سبيل المثال أصبح هناك أكثر من تصريح واحد للمريض نفسه في غضون عام.

أفادت الوكالة أيضًا أن هناك حاليًا 25 منتجًا من منتجات الحشيش مصرح بها للبيع في الصيدليات البرازيلية ودواء واحد فقط مسجل رسميا.

ووفقا للوكالة الوطنية البرازيلية ، فإن تشكل المنتجات القائمة على الحشيش فئة تم إنشاؤها في البرازيل في عام 2019 ، "ليس لديها مؤشر معتمد مسبقًا فى البرازيل لأنها لا تقدم بيانات عن الفعالية والسلامة الحاسمة على المستوى المطلوب لتسجيل الدواء.