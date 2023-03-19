تضامن كفر الشيخ: تسليم 4 أكشاك لغير القادرين بقرية الحصة في مركز قلين

كفر الشيخ – محمد سليمان

سلمت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، 4 أكشاك لغير القادرين بقرية الحصة مركز قلين، وقرى شباس الشهداء والنوايجة وابو مندور مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، منوهاً إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية ( حياة كريمة )، ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأضاف مسلم، أن المستفيد يحصل على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب جمعية الأورمان، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن ب دوران 47 تقسيم الضرائب مدينة كفر الشيخ.

وقال مسلم، شروط الحصول على كشك استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى : (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم .

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة، مؤكداً أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى سلمت الى الان عدد 669 كشك بالقرى الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظة كفر الشيخ.