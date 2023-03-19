اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات اندلاع حريق بسوبر ماركت فى الهرم

الأحد، 19 مارس 2023 11:53 ص
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات اندلاع حريق بسوبر ماركت فى الهرم السيطرة على حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بسوبر ماركت بمنطقة المريوطية، وبسؤال مالك المحل لم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا.
 
وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التحقيق.
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حريق بمحل تجاري بمنطقة المريوطية في الهرم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم الاستماع لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

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