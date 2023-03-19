تحديد هوية المتهمين بالتسبب فى مصرع شاب ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

حدد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة هوية المتهمين بالتسبب في مصرع شاب تم العثور على جثته أمام عقار في بولاق الدكرور، وتم ضبطهم، وجاري تكثيف التحريات ومواجهة المتهمين لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه سقط من أعلى عقار مما أسفر عن مصرعه.

تم تحديد هوية المتهمين باستدراج الشاب والتسبب في مصرعه وضبطهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.