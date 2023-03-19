بولندا تسجل أعلى مستوى للتضخم الأساسى على الإطلاق فى فبراير بنسبة 12%

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أفاد البنك المركزي البولندي، بأن معدل التضخم الأساسي في البلاد، الذي يقيس نمو الأسعار بدون الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن قراءة شهر يناير السابق له، وهو ما يعد أعلى مستوى له على الإطلاق.



وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن ذلك يعني ارتفاع معدل نمو التضخم الأساسي من 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 11.7 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي، بما يتماشى مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، الذي بلغ 18.4 في المئة في نهاية عام 2022 بزيادة تصل إلى 1.8 نقطة في قراءة الشهر السابق له.



وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع، ولكن ببطء شديد، اعتبارًا من مارس الجاري فصاعدا.. وقال بنك "سانتاندير بولسكا" البولندي "إن بيانات التضخم كانت أكبر بكثير مما كان متوقعا، كما أنها تشير إلى ارتفاع معدل التضخم في نهاية عام 2023، مما سيقلل من احتمالية الوصول إلى المستويات التي يمكن أن تجعل البنك المركزي البولندي ينظر في خفض أسعار الفائدة".