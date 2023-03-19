بوتين يصل ماريوبول بأوكرانيا فى زيارة مفاجئة

وكالات

ذكرت وسائل إعلام روسية، صباح الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تسيطر عليها قواته في زيارة مفاجئة، هي الأولى من نوعها له منذ اندلاع الحرب مع كييف.

وأوردت وكالة "تاس" الروسية أن بوتين وصل إلى ماريوبول، التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا العام الماضي في إطار "رحلة عمل".

أضافت أنه وصل إلى المدينة التي تقع ضمن منطقة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا عبر مروحية، كما تحرك في عدة مناطق فيها وهو يقود سيارة.

President Putin arrived in #Crimea to celebrate the anniversary of the annexation of the Peninsula pic.twitter.com/UnBrXad6o5 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 18, 2023

قالت الوكالة إنه تفقد عددا من المشاريع في المدينة وتحدث إلى السكان فيها.

استمع بوتين إلى تفاصيل من المسؤولين بشأن التقدم المُحرز في أعمال إعادة الإعمار والترميم في المدينة الساحلية.

وهذه أول زيارة يقوم بها بوتين إلى أراض أوكرانية تسيطر عليها قواته منذ بدء الحرب.

وحسب موقع سكاى نيوز، كان بوتين قد زار شبه جزيرة القرم، في الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن بوتين التقى بالقيادة العليا لعمليته العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف المسؤول عن الحرب.

وأضافت أن الاجتماع عقد في مركز قيادة روستوف-أون-دون في جنوب روسيا، وخلال تلك الزيارة، قاد بوتين سيارة دفع رباعي بنفسه.