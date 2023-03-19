اليوم السابع: المرأة.. أيقونة مصرية

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: المرأة.. أيقونة مصرية.. بتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة.. الحكومة تنفى وقف المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات».. «الصحة»: فحص مليون و900 ألف سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»

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