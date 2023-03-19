النيابة الإدارية تتسلم ملفات خريجى حقوق الزقازيق والمنوفية لوظيفة معاون نيابة

كتب أحمد إسماعيل

حددت النيابة الإدارية اليوم الأحد 19 مارس، لسحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي كلية الحقوق بجامعتى الزقازيق – المنوفية شبين الكوم – السادات دفعة 2022، على أن تكون الأوراق مستوفاة جميع الشروط والطلبات على الموقع الإلكترونى، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، وينتهى التقديم في 28 من الشهر الجارى.

وحددت الهيئة، موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من 27 فبراير الماضى وحتى 5 من شهر مارس، كما مدت موعد التقديم إلكترونيًا يوما إضافيا، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة علي الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg .

ويشترط لسحب ملف التعيين التالى إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكترونى 5 نسخ، وإحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.