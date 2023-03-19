المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحداد وتأجيل محاكمة 6 متهمين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات فوه ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس محكمة جنايات فوة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وسكرتارية أحمد أمين الميداني، بالسجن المشدد 7 أعوام، وغرامة 100 ألف جنيه، لحداد كريتال، مقيم بحي الكشلة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وجاء الحكم لما أُسند إليه من اتهام بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار وكذلك سلاح ناري بغير ترخيص، كما ألزمته المحكمة المصاريف الجنائية، في أحداث القضية رقم 13561 لسنة 2013 جنح دسوق، والمقيدة برقم 2797 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، أحالت "ي.ا.ع.م.ع" محبوس، 54 عامًا، حداد كريتال، مقيم حي الكشلة قسم دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمته عما نُسب إليه من اتهام؛ لأنه في يوم 25 أكتوبر 2022 بدائرة قسم دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أحرز جوهرًا مخدرًا- هيروين- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخائر "طلقة خرطوش"، مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصًا له حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قررت محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ ،برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وسكرتارية أحمد أمين الميداني،، تأجيل محاكمة 6 أشخاص متهمين بالشروع في قتل 3 آخرين بينهما شقيقين وزوجة، أحدهما في عزبة أبو يدك التابعة لقرية أبو مندور بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لدور شهر مايو المقبل لحضور باقي المتهمين، وذلك في أحداث القضية رقم 22739 لسنة 2021 جنايات مركز دسوق، والمقيدة برقم 4226 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.