المشدد 3 سنوات لمسؤول فى "تعليم دسوق" اعتدى على طفلتين

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات "فوه" الدائرة الثانية في كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد قطب بدرالدين، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وأحمد عثمان عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، وفي حضور معتز خضير، وكيل النيابة، اليوم الأحد، حضوريًا بمعاقبة مسئول في مديرية التربية والتعليم يقيم بمدينة دسوق بالسجن المشدد 3 أعوام، عما أسند إليه بالتعدي على طفلتين، وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

وشهدت أحداث القضية 15891 لسنة 2022 جنح قسم شرطة بندر دسوق، والمقيدة برقم 2729 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون عامي 2021 و2022 بدائرة قسم شرطة دسوق، تعدى على طفلتين، أقل من 18 عامًا، بالقوة، مستغلا حداثة سنهما.

وأحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية "ح.ع.م.ا"، 52 عامًا، مسئول بإدارة دسوق التعليمية، إلى محكمة جنايات "فوه" لإجراء محاكمته عما أسند إليه، من اتهامات.

ووفق أوراق القضية كشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، تعدى المتهم على الطفلتين، مستغلًا حداثة السن بأن، كرهًا عنهما.

وشهدت الجلسة صدور قرار من المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة بتحويل الجلسة إلى سرية خلال محاكمة المتهم، بإخلاء قاعة المحكمة من جميع الحاضرين، بينما استقر على حضور دفاع المتهم، ودفاع المجني عليهما.