اليوم السابع
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المدارس الدولية الحكومية تنظم احتفالات عيد الأم بعدد من الأنشطة.. صور

الأحد، 19 مارس 2023 08:15 م
المدارس الدولية الحكومية تنظم احتفالات عيد الأم بعدد من الأنشطة.. صور احتفال المدارس الرسمية الدولية
محمد ثروت

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نظمت عدد من المدارس الرسمية الدولية الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتفالات عيد الأم والذى يوافق 21 مارس الجاري، بهدف تكريم الأمهات وأولياء الأمور، وتسليط الضوء على المجهود الذي تبذله الأسر مع طلابها منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن.
 
من جانبها، نظمت المدرسة الدولية الحكومية في مصطفى النحاس احتفالها هذا العام بحضور عدد كبير من الأمهات وطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، حيث قدم الأطفال مجموعة من الاستعراضات باللغتين الإنجليزية والعربية لتكريم أمهاتهم، كما حرص أعضاء هيئة التدريس في المدرسة على إبراز التعاون بين المدرسة والمنزل لرفع مستوى الطلاب التعليمي والأخلاقي على حد سواء.
 
وأوضح مدير المدرسة أحمد مهدى، أنه منذ بداية العام والأسر تبذل مجهوداً ملموساً لتقديم كل ما يلزم لأطفالهم ودعهم في مسيرتهم الدراسية يداً بيد مع المدرسين والإدارة"، لافتة إلى أن ذلك يأتي تحت مظلة مشروع كبير تقوده وزارة التربية والتعليم لتأسيس منظومة من المدارس الحكومية الدولية فائقة الجودة تحاكي نظيرتها الخاصة، وذلك تحت إشراف وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، كما أطلقت المدرسة عدداً من الأنشطة التوعوية والاحتفالية من قبل ضمن المشروع نفسه.
 
فيما أكدت دعاء محمود، المشرفة على صفوف رياض الأطفال بالمدرسة، مؤكدة أن "المناهج التي تقدمها المدارس الدولية الحكومية لطلابها تدعم التقويم السلوكي والتعليمي للأطفال، إلا أن هذا لا يكتمل إلا بمجهود الأمهات والأسر التي تتكامل مع المدرسة، وتحرص على توفير مناخ صحي وملائم لتعليم الأطفال".
 
جدير بالذكر أن المدرسة تضم مرحلتين لرياض الأطفال وأربعة صفوف ابتدائية حتى الآن مع إضافة صف جديد لكادرها كل عام، كما تخضع جميع المدارس الدولية الحكومية لإشراف وزارة التربية والتعيم مع تطبيق المعايير الدولية في المناهج وأساليب التدريس.
 
 
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التربية والتعليم

المدارس الرسمية الدولية

عيد الام

الاحتفال بعيد الام



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