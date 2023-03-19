الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل بيشوى كامل بالإسكندرية بعد الاعتراف بقداسته

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل اليوم الأحد، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى رحيل القديس بيشوى كامل بالإسكندرية.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال عظته الأسبوعية الأربعاء الماضى: "الأحد القادم سنحتفل بتذكار رحيل القديس بيشوي كامل بالإسكندرية، ومن الأشياء اللطيفة أنه تكلّم وتحدّث كثيرًا عن الصليب، وله عبارة شهيرة جدًّا تقول: "المسيحية بدون صليب هى عروس بلا عريس".

وتابع أنه كان يُعلمها فى اجتماعات الشباب الجامعى، وطبعًا هذه السنة نحتفل بأول عيد لرحيل أبونا بيشوى بعد اعتراف المجمع المقدس بالكنيسة القبطيةالأرثوذكسية بقداسة هذا الكاهن، لأنه فى يونيه الماضى اعترف المجمع بقداسة أبونا بيشوى كاهن الإسكندرية، وكذلك بقداسة أبونا يسطس الأنطونى وهو أحدآباء دير الأنبا أنطونيوس فى البرية الشرقية".