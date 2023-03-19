الكنيسة الإنجيلية بأسيوط تنظم لقاءات لمناقشة القضايا المجتمعية بحضور قيادات إسلامية

كتب: محمد الأحمدى

نظمت لجنة الحوار والعلاقات المسكونية، بمجمع مشيخة أسيوط الإنجيلى التابع ل لكنيسة الإنجيلية عدة لقاءات في كنائس مختلفة في محافظة أسيوط وذلك في إطار اهتمام اللجنة بمناقشة القضايا المجتمعية وكان عنوان هذه اللقاءات "بناء الإنسان: التحديات والفرص" عقدت هذه اللقاءات في الفترة من 15- 18 مارس في الكنائس التالية: الكنيسة الإنجيلية بنزلة الملك، الكنيسة الإنجيلية بالشناينة، الكنيسة الإنجيلية بباقور والكنيسة الإنجيلية بأبنوب.

ورحب رعاة هذه الكنائس القس بيتر جاد والقس لوثر لكسان والقس وليم عبده بالحضور وحضر هذه اللقاءات لفيف من القيادات المسيحية والإسلامية وعدد منالقيادات الشعبية والتنفيذية وتحدث في هذه اللقاءات كل من القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي والقسباسم عدلي رئيس مجمع مشيخة أسيوط الانجيلي والشيخ الدكتور حلمي صموئيل نائب رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي وفضيلة الشيخ محمد جلال أمين بيتالعيلة بنزلة الملك و فضيلة الشيخ عبد العظيم محمود أمين بيت العيلة بأبو تيج و فضيلة الشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العيلة بمحافظة أسيوط وفضيلة الشيخأسامة ثابت واعظ وخطيب بمدينة أبنوب والقس أمير نافع رئيس لجنة الحوار والعلاقات المسكونية، وتحدث المتكلمون حول القيمة التي وهبها الله للإنسان وعنأهمية الحفاظ على الكرامة الإنسانية التي أقرتها جميع الأديان وأن حقوق الإنسان من حرية وكرامة هي أساس تقدم المجتمعات وازدهارها.

وساهمت هذه اللقاءات في فتح العديد من مجالات الحوار و محاور مختلفة أمام الحضور ومن ثم طالبوا بتكرار مثل هذه اللقاءات التي تزيد من ترابط أبناءالوطن الواحد.