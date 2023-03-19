"القوى العاملة": تسليم جوائز لأوائل خريجى البرامج التدريبية بسوهاج وبورسعيد

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، عن تسليم 59 جائزة لأوائل الدورات التدريبية المنفذة في مراكز التدريب المهني الثلاثة بسوهاج والكوثر وطهطا، ووحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بقرية المشاودة بجرجا، ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب في قرى ونجوع المحافظات على 3 مهن يحتاجها سوق العمل في المحافظات، وفى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة وفرص عمل لائقة وحقيقية في منشآت القطاع الخاص والاسثتمارى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أشار فيه إلى أنه تم تنفيذ احتفال بمركز التدريب المهني بسوهاج لتسليم الجوائز لأوائل الدورات التدريبية بالمراكز الثابتة والتي تم تنفيذ 18 دورة تدريبية بها شملت مهن الخياطة والتفصيل 3 دورات ، التبريد و التكييف 2دورة ، صيانة المحمول 6 دورات ، المساحة 4 دورات ، المشغولات اليدوية 2 دورة ، ودورة الحاسب الآلي ،بالإضافة إلى خريجى 8 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة شملت الخياطة والتفصيل 2 دورة ، والكهرباء 3 دورات ، والسباكة الصحية 3 دورات ، وقد تضمنت الجوائز ماكينات خياطة وتفصيل ، وأجهزة ، و شنط عدد كاملة لصيانة المحمول ، والحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف والكهرباء والسباكة ، وأجهزة ليزر للمساحة ، وأدوات للمشغولات اليدوية.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تنظيم لقاء مع أوائل الخريجين، ونقل لهم تحيات وزير القوى العاملة وتمنياته بأن يكون التدريب والجوائز المقدمة لهم دافعاً لهم لدخول سوق العمل وفتح مشروعات صغيرة لهم علي المهن التي تدربوا عليها ، وقدم خلال اللقاء الأوائل شكرهم وتقديرهم للوزارة على ما تقدمه من دعم للشباب وما استفادوا منه خلال فترة التدريب ودور التدريب المهني في صقل مهاراتهم علي المهن والحرف التي تم التدريب عليها والتي لها مجال واسع في سوق العمل وسعادتهم باستلام الجوائز ، كما استطلع مدير المديرية من الشباب على طموحاتهم وأحلامهم بعد انتهاء التدريب والتي تنوعت ما بين فتح مشروعات خاصة لهم مثل خريجي دورات صيانة الهاتف المحمول ، الخياطة والتفصيل ، والمشغولات اليدوية ، و ما بين الالتحاق بشركات تعمل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مثل خريجي دورات المساحة ، والشركات التى تعمل في التبريد و التكييف وصيانة الحاسب الآلي لخريجي هذه الدورات.

كما نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد فعاليات تسليم شهادات التخرج لخريجى دورات التدريب المهنى بمركز التدريب الثابت ووحدة التدريب المتنقلة علي بعض المهن ، وذلك بعد ختام البرنامج التدريبى وإجتيازهم الاختبار النهائي وذلك بقاعة المديرية ، على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة في إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية لهم وكذلك فرص تدريب مهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات .

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في تقريره للوزارة أنه تم الإنتهاء من تدريب 56 متدرب ومتدربة من الشباب علي المهن التالية : التفصيل والخياطة بواقع ٢٠٠ ساعة تدريبية ، ومهنة صيانة المحمول بواقع ١٠٠ ساعة، ومهنة اعمال كهرباء منزلية بواقع ٦٠ساعة تدريبية ، ومهارات الحاسب الآلى بواقع ١٠٠ساعة تدريبية ، واللغات بواقع ١٠٠ ساعة تدريبية ، مؤكداً أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة ويتم توفير فرص العمل لائقة لهم ، مع التوعية بأهمية البدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم .

وأضاف مدير المديرية أنه تم عرض 4 نماذج لقصص نجاح لخريجات قسم التفصيل والخياطة الذين نجحوا فى إقامة مشاريعهم الخاصة ، في إطار جهود المديرية لنشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات وتوضيح الدور الفعال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى دعم ونهضة الاقتصاد الوطني ، وكذلك أوائل قسم الملابس الجاهزة بالمعهد الفنى الصناعى الذين شاركوا حفل تسليم شهادات تخرج وندوة التسويق الالكتروني التى أعقبت تسليم الشهادات والتى قدمتها رحاب خالد من خريجات المركز ، كما قدم مدير المديرية الشكر لمجموعة الفتيات المتميزات التى تم تكوينها كتجربة جديدة تمت بدعم من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة للتدريب على تفصيل وخياطة ملابس السواريه و تم عرض منتجاتهم التى تميزت بجودتها وبساطة تصميمها .

واِشار "عبدالله" أنه شارك في حضور الفعاليات الدكتور هيثم بحيرى وكيل الكلية التكنولوجية بشرق بورسعيد ، والدكتور هبه المصرى مسؤول التدريب بالمعهد الفنى الصناعى ببورسعيد ، ومن المديرية حضرت منار العوضى مدير إدارة التدريب ، وحنان ابوالعلا باحث بالإدارة ، ومدربات التفصيل والخياطة نهلة ابوالعزايم وسمر شكرى وهناء المتبولى ، ومدربة اللغات سارة ابراهيم ، والتوجيه المهنى هانى عيسى .