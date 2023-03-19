القومى للمرأة يطلق مبادرة "مطبخ المصرية" ضمن مشروع تنمية الأسرة.. صور

كتب محمود راغب

أطلق المجلس القومي للمرأة ، مبادرة "مطبخ المصرية"، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، تستهدف المبادرة تدريب مجموعات من السيدات في قرى حياة كريمة، على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، فضلا على تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة المحتاجة، كأحد مخرجات المبادرة، وذلك فى محافظات المنيا، بنى سويف، أسيوط، الدقهلية، الجيزة، الغربية كمرحلة اولى تليها باقي المحافظات التي تشملها المبادرة.

وأوضحت إيزيس محمود المديرة العامة للتخطيط للتدريب والتوعية بالمجلس، أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يقوم على توفير فرص تدريب حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات لتعظيمها ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب .

وأشارت إلى أنه في اطار هذه المبادرة تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط لقوى العاملة المساعدةًفي المطبخ

كذلك التعريف بتجهيزات الأساسية للمطابخ من أجهزة وادوات كذلك التعريف بمهارات تقديم الاكل و تنظيم السفرة و تعبئة وتغليف الوجبات و المعايير الصحية لتقديم وجبات متكاملة ، كما تضمن التدريب محاضرة نظرية عن ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة تطبيقًا على مشروع الطاهي المحترف.