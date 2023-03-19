اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوات البرية العراقية: تدمير أوكار للإرهابيين فى الأنبار

الأحد، 19 مارس 2023 10:30 ص
القوات البرية العراقية: تدمير أوكار للإرهابيين فى الأنبار القوات العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن قائد القوات البرية العراقية الفريق ركن قاسم المحمدي، اليوم الأحد، أن القوات العراقية تمكنت من ضبط أسلحة مختلفة في المرحلة الثالثة من عملية "سيوف الحق" فضلا عن تدمير العديد من أوكار الإرهابيين في الأنبار .

 

وقال قاسم المحمدي ، في تصريح خاص لقناة العراقية الإخبارية، إن قيادة القوات البرية بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة العراقية نجحت في تدمير أوكار للإرهابيين والاستيلاء على أسلحة مختلفة بالإضافة إلي توجيه ضربات جوية استهدفت أوكار داعش الإرهابي في السلاسل الجبلية الواقعة شمال شرقي قضاء طوزخرماتو .

 


القوات العراقية

العراق

الانبار

الارهاب



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