القوات البرية العراقية: تدمير أوكار للإرهابيين فى الأنبار

أ.ش.أ

أعلن قائد القوات البرية العراقية الفريق ركن قاسم المحمدي، اليوم الأحد، أن القوات العراقية تمكنت من ضبط أسلحة مختلفة في المرحلة الثالثة من عملية "سيوف الحق" فضلا عن تدمير العديد من أوكار الإرهابيين في الأنبار .