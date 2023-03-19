القبس: مرزوق الغانم يعود رئيسا لمجلس الأمة الكويتى بعد حكم المحكمة الدستورية

إيمان حنا

يعود الرئيس السابق لمجلس الأمة الكويتى وفق مرزوق الغانم إلى منصبه كما يعود جميع النواب فى المجلس السابق إلى مقاعدهم، وفقا لقرار المحكمة الدستورية الكويتية. وفق "القبس".

وقد قضى قرار المحكمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2022، عودة مجلس الأمة الكويتى السابق برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية له وهى 21 شهرا، قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.

وأفادت المحكمة الدستورية - فى حيثيات قرارها - ببطلان انتخابات مجلس الأمة (2022) نتيجة لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، كما قررت المحكمة فى منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التى أجريت فى سبتمبر الماضي.

كانت تمت الدعوة لانتخابات مجلس الأمة "الفصل التشريعى 17" بعد صدور مرسوم أميرى بالدعوة إلى الانتخابات فى 29 من شهر سبتمبر الماضى 2022 وتكليف مجلس الوزراء الكويتى بوضع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لانعقاد الانتخابات القادمة.

يتكون مجلس الأمة الكويتى من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السرى المباشر وفقا لقانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء فى هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة وتحدد مدة مجلس الأمة الكويتى أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي.