اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: القبض على إرهابي حاول الدخول إلى محافظة نينوى

الأحد، 19 مارس 2023 06:26 م
العراق: القبض على إرهابي حاول الدخول إلى محافظة نينوى الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم الأحد اعتقال إرهابي حاول الدخول إلى محافظة نينوى.
 
وأوضحت المديرية في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" ،أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة السادسة عشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء المشاة الثالث، تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيد العميد سبهان مدخل محافظة نينوى، و ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وقد جرى تسليمه إلى الجهات المختصة

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مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية

الأوضاع فى العراق



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