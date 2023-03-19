الضرائب: متابعة دقيقة لتنفيذ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات

كتب - أحمد يعقوب

وقعت مصلحة الضرائب المصرية عقد مع كل من شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إيفينانس e-finance لتنفيذ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .

وأكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب خلال الكلمة التي ألقاها خلال احتفالية توقيع عقد منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، على اهتمام ومتابعة وزير المالية، الدقيقة والمستمرة لتطبيق هذه المنظومة ، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تعد أحدث مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب ويأتي تطبيقها استكمالا لتنفيذ إستراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المنظومة من شأنه توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور لجميع الموظفين بالقطاعات المختلفة (الحكومة ، القطاع العام ، قطاع الاعمال العام ، الهيئات الاقتصادية، القطاع الخاص) ، وكذلك ضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

وأشاد رضا عبد القادر بأداء مصلحة الضرائب المصرية وجهودها والتي أثمرت عن تحقيق نجاحات في كافة مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب ،والتي أدت إلى تطبيق نظم مميكنة نستطيع من خلالها تحقيق العدالة الضريبية ، لافتا إلى أن هذه النظم المميكنة تم تنفيذها خلال وقت قياسي بشكل متواز ،ونجحت في تخطي كافة الصعوبات والتحديات .

وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة أطلقت التشغيل التجريبي لهذه المنظومة على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية ، موضحًا أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات ، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.

وأضاف مختار توفيق أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول ، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي ، قائلًا إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين ، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه وفقًا لهذا التعاقد ستقوم شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax ، والتي تعد الذراع التكنولوجي لوزارة المالية بتقديم خدمات تطوير وتشغيل ودعم تطبيقات المنظومة الرئيسية ، وخدمات الدعم الفني الميداني الخاص بموظفي المصلحة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية ، وخدمات تشغيل تحليل البيانات ، مشيرًا إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إيفينانس e-finance ستقوم وفقًا لهذا التعاقد بتقديم خدمات الاستضافة الفنية لتطبيقات المنظومة وخدمات التشغيل الفني ، وخدمات الدعم الفني الهاتفي ، وخدمات الدعم الفني الميداني للممولين بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية ، وخدمات أمن المعلومات ، وكذلك خدمات تكامل وتطوير وتشغيل ودعم تطبيقات الأنظمة المساعدة ، وخدمات إدارة المشروعات ، والتحصيل الإلكتروني وتقارير التسويات المالية لخدمات الاشتراك بمنظومة إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات .

وأكد "إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية " على الدعم المقدم من لشركة إيتاكس والذي أسهم في أن تصبح نموذجا يحتذى به ، وتكون الذراع التكنولوجي لوزارة المالية .

وقال " إبراهيم سرحان " إن مصلحة الضرائب المصرية مصلحة إيرادية كبيرة تعتمد عليها الدولة ، في تنفيذ عدة مشروعات باستثمارات كبيرة ، لذلك كان لابد من وجود شركات كبيرة تعمل معها على تنفيذ هذه المشروعات ، مؤكدا أن النظم الضريبية الجديدة والخدمات الإلكترونية استطاعت مساعدة المصلحة على تحقيق نمو في الأداء الضريبي ، ومساعدة الممول على أداء الضريبة بشكل جيد ، مما يساعد في النهاية في تحقيق العدالة الضريبية .

وأشار " إبراهيم سرحان " إلى أن شركة إيتاكس استطاعت تحقيق أرباح ومعدلات أداء هائلة ، كان لها مردود استثماري كبير، كما استطاعت إعطاء صورة إيجابية لمشاركة القطاع الخاص للدولة، لافتا إلى أن المنظومات الجديدة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذها خلال العامين الماضيين، يتم حاليا تطبيقها في معظم الدول عالميا، وهي دول سابقة لنا في النظم المختلفة ، وأصبحت شركة إيتاكس بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية قادرة على تقديم الخبرة الضريبية والخبرة التكنولوجية للدول الشقيقة التي تريد تطبيق منظومات إلكترونية مختلفة في مجال الضريبة، مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ، وغيرها ، متمنيا استمرار التعاون مع مصلحة الضرائب لتحقيق استدامة النجاح المشترك .

ومن جانبه قال خالد عبدالغنى، العضو المنتدب لشركة إى تاكس إن شركة إى تاكس الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب المصرية، قامت ببناء وتطوير منظومة توحيد معايير إحتساب الضرائب علي الأجور والمرتبات والتي تعد المنظومة الحكومية الأولى من نوعها التي تقوم بعمليات إحتساب الضرائب علي المرتبات، وفقا للقواعد والقوانين الخاصه بهذه العمليات تحت إشراف وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي لهذه المنظومة هو تسهيل الإجراءات الخاصة بحساب ضريبة المرتبات، وتعزيز الإلتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفى الدولة من مختلف قطاعات الأعمال من الإطلاع علي مفردات مرتباتهم، ومقدار الاستقطاعات الحكومية (الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي الشامل إن وجد...إلخ) وذلك وفقا للقواعد المتبعة عن طريق توفير بوابة خاصة للموظفين يستطيعوا من خلالها تسجيل حسابات خاصه بهم لطلب قسائم مفردات الراتب بشكل مؤمن و مشفر تمامًا وتحت أعلى مستوى من تحقق البيانات.

وأضاف "خالد عبد الغني" أن هذه المنظومة تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال،مصلحة الضرائب المصرية، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي الشامل) من خلال توحيد مصادر البيانات فى منظومة موحدة، وتطبيق قواعد، ومعاييرإحتساب الضرائب، والتأمينات الإجتماعية و التأمين الصحي الشامل تحت إشراف كامل من مصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية والجهات المختصه.

وأوضح "العضو المنتدب لشركة إى تاكس أن الشركة قامت ببناء، وتطوير المنظومة بالكامل علي منصة SAP بإستخدام أحدث الإصدارات وأفضل الممارسات الفنية، وفقا لشهادة الأيزو 20000-1 الحاصلة عليها الشركة، كما طبقت شركة إي تاكس أعلى معايير حماية، وتأمين البيانات ،وكذلك تشفير قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة لضمان التأمين ،والسرية الكاملة للبيانات الموجودة على المنظومة.

وأكد خالد عبد الغني أن كافة أعمال التطوير الخاصة بالمنظومة وكذلك بوابة الموظف، وجميع آليات التكامل مع منظومات الممولين، وأي منظومات أخرى تم تصميمها وتطويرها بالكامل من خلال كفاءات مصرية من فريق عمل شركة إي تاكس تحت إشراف، ومتابعة وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فيما يخص قواعد إحتساب الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق الإصدار الأول للمنظومة علي البيئة التجريبية بتاريخ 15 ديسمبر 2022 حتي يتمكن الممولين من العمل علي المنظومة وتجربتها بشكل كامل و كذلك تجربة آلية التكامل مع منظومة حساب المرتبات لديهم و تم إطلاق الإصدار علي البيئة الفعلية بتاريخ 16 يناير 2023 لعدد 16شركة تم ترشحيهم من مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لمعايير معينة تم وضعها لاختيار الشركات المرشحة للانضمام للمنظومة وتم حتي الآن رفع واحتساب الضرائب والتأمينات على المرتبات الخاصه بما يزيد عن 16000 موظف علي البيئة الفعلية، وكذلك قام عدد من الموظفين باستخراج قسائم الراتب الخاصة بهم من خلال بوابة الموظف المخصصة لذلك.