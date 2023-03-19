اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصومال وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون فى محتلف المجالات

الأحد، 19 مارس 2023 11:00 م
الصومال وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون فى محتلف المجالات الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور، مع السفير الإيطالي لدى مقديشيو البيرتو فيكي،سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.
 
وأعرب رئيس مجلس الشعب الصومالي خلال اللقاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد، عن شكره وتقديره للحكومة الإيطالية لدعمها المتواصل للصومال في مختلف المجالات لاسيما في مكافحة الإرهاب والإعفاء من الديون.
 
ومن جهته .. سلم السفير الإيطالي رئيس مجلس الشعب برقية من رئاسة برلمان إيطاليا، تضمنت تعزيز التعاون البرلماني لاسيما في عملية الإعفاء من الديون الخارجية للبلاد والقوانين الهامة للبلاد.

الصومال

مجلس الشعب الصومالي

مقديشو

إيطاليا

الصومال وإيطاليا



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