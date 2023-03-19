اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"الشمس الكبرى" تضرب الإسكندرية لليوم الثانى بأمطار ورياح وتقلبات جوية.. صور

الأحد، 19 مارس 2023 12:57 م
"الشمس الكبرى" تضرب الإسكندرية لليوم الثانى بأمطار ورياح وتقلبات جوية.. صور الطقس في الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية، وذلك بما يعرف بنوة "الشمس الكبرى"، وهى آخر نوات الشتاء وتستمر على الإسكندرية حتى غد الاثنين. 
 
ومن المتوقع أن تشهد المحافظة اليوم الأحد أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.
 
وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية أن الامطار بدأت خفيفة اليوم وزادت غزارتها تدريجيا، ولم تتسبب فى أى تجمعات مياه أو أى إعاقة مرورية. 
 
كما أكد على استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة فى جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات. 
 
و تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات منذ صباح يوم الجمعة للتعامل مع المنخفض الجوى الذى تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة.
 
وناشد المواطنين الإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسايل صفحة الشركة على موقع الفيس بوك.
 
أخر-نوات-الشتاء-8
أخر-نوات-الشتاء-8

الذروة-اليوم
الذروة-اليوم

النوة-تضرب-الاسكندرية
النوة-تضرب-الاسكندرية

امطار-متوسطة
امطار-متوسطة

امطار-نوة-الشمس-الكبرى
امطار-نوة-الشمس-الكبرى

تراكم-السحب-الركامية
تراكم-السحب-الركامية

ذروة-نوة-الشمس
ذروة-نوة-الشمس

نوة-الشمس4
نوة-الشمس4

 


الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة