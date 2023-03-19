السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الطالبية دون إصابات

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وضعت إدارة الحماية المدنية ، مجموعة من التحذيرات والوصايا بسبب تسرب الغاز الذى يحدث عادة داخل المنازل وينتج عنه وقوع الضحايا أو مصابين نتيجة لحدوث اختناق لمادة ثانى أكسيد الكربون والتى تؤدى إلى اندلاع الحرائق داخل الحمامات أو المطابخ بالشقق السكنية ولكى يتم تجنب حدوث التسرب يجب على قاطنى العقارات اتباع التعليمات التالية :

- يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

- يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

- إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.