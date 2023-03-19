اليوم السابع
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السيطرة على حريق بـ"عصارة قصب" فى قنا دون إصابات

الأحد، 19 مارس 2023 02:58 م
السيطرة على حريق بـ"عصارة قصب" فى قنا دون إصابات السيطرة على حريق عصارة قصب بقنا
قنا - صابر سعيد

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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، على حريق نشب في عصارة قصب بقرية العوامر الغربية التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، دون وقوع إصابات.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بعصارة قصب بقرية العوامر الغربية التابعة لمركز أبوتشت.
 
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 

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