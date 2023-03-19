السيطرة على حريق بإحدى مزارع الدواجن في المنيا دون وقوع خسائر بشرية

المنيا-حسن عبد الغفار

شهدت إحدى قرى مركز مطاى شمال محافظة المنيا نشوب حريق بمزرعة دواجن دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بمزرعة لتربية الدواجن، ملك أحمد محمد حسين، مقيم بقرية جوادة، بسبب ماس كهربائي.

تسبب الحريق في تلفيات بالحظيرة، دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

وكنات تلقت الأجهزة الامنية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارة مكروباص برصيف، على الطريق الزراعي أمام قرية منسافيس، بمركز ابو قرقاص جنوب المحافظة.

وأسفر الحادث عن إصابة مني ابراهيم عبدالحافظ، 40 سنة، ومؤمن محمد نجاح، 7 سنوات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.