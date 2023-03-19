السعودية: المحكمة العليا تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء

وجاء نص الإعلان كما يلى: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ، أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 2 / 2023م، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 21 / 3 / 2023م.