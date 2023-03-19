اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية: الشؤون النسائية بالمسجد النبوى تكمل استعداداتها لاستقبال الزوار خلال رمضان

الأحد، 19 مارس 2023 09:56 ص
السعودية: الشؤون النسائية بالمسجد النبوى تكمل استعداداتها لاستقبال الزوار خلال رمضان المسجد النبوى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكلمت الشؤون النسائية في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها لاستقبال الزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، وسط منظومة أعمال متكاملة لتوفير أرقى الخدمات لزوار المسجد النبوي .

 

وقالت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد فاطمة التويجري، حسبما نقلت قناة (السعودية الإخبارية)، إن السعودية تسعى لتقديم الخدمات ذات جودة نوعية لضيوف الرحمن، مضيفة أنه تم وضع الخطط والبرامج لتوفير أرقى الخدمات لزوار المسجد من داخل المملكة وخارجها، كما تم توسيع المساحات المخصصة للنساء في الروضة الشريفة خلال الأسبوع الماضي حتى تستوعب أكبر عدد ممكن.

 

وكانت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرَّفة؛ ممثلة بالإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرَّفة، قد قامت أمس السبت بصيانة كسوة الكعبة، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك للحفاظ على رونقها . 

 


المسجد النبوى

السعودية

شهر رمضان

الكعبة المشرَّفة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة